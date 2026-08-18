Imperdível! João Ventura confronta Raquel após a Gala

João Ventura procurou esclarecer com Raquel alguns dos momentos vividos durante a Gala, nomeadamente aquilo que sentiu em relação a Nuno e Sara, bem como a sua relação com Vanessa.

Durante a conversa, Raquel explicou que viu imagens que nunca tinha visto e que, por isso, não se revê a 100% num determinado grupo dentro da Casa.

Ainda assim, a concorrente garante que, para si, é “claro como a água” quem são os seus amigos. Raquel admite, porém, que não pode deixar que Tatiana e Sara sejam vistas como “as más” da história.

João Ventura mostrou-se em desacordo e partilhou a sua opinião sobre Sara. Para o concorrente, quando Sara “pica”, fá-lo com “veneno”.

Raquel contrapôs e explicou que a sua posição não significa que procure alimentar conflitos, apenas não gosta dos embates.