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Indignada, mulher de Boris reage a polémicas: “Faço o que tiver de fazer para defender um homem que eu acredito”

No “Dois às 10”, recebemos Sara, mulher de Boris, do “Big Brother Verão”, para comentar as últimas polémicas que envolvem o marido dentro da casa. Uma conversa sem filtros sobre tudo o que tem acontecido, as reações de Sara e a sua perspetiva sobre os momentos que têm dado que falar.

  • Dois às 10
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