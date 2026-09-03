Inédito: Concorrentes deixam rivalidades de lado e mostram-se mais unidos do que nunca

No Big Brother Verão, a final está à espreita e os concorrentes decidem divertir-se na piscina. A pessoa mais reticente a participar é Ventura, mas é incentivado pelos restantes colegas. O grupo mostra-se divertidos e gritam “finalistas”.
Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.
Vote para vencer:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
BORIS - 761 20 20 03
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
NUNO - 761 20 20 13
SARA - 761 20 20 16
VANESSA - 761 20 20 18