Inédito: Concorrentes deixam rivalidades de lado e mostram-se mais unidos do que nunca

No Big Brother Verão, a final está à espreita e os concorrentes decidem divertir-se na piscina. A pessoa mais reticente a participar é Ventura, mas é incentivado pelos restantes colegas. O grupo mostra-se divertidos e gritam “finalistas”.

Já ficamos a conhecer os 6 Finalistas do Big Brother Verão 2026. As linhas estão abertas, vote no seu favorito/a.

Vote para vencer:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

BORIS - 761 20 20 03

JOÃO VENTURA - 761 20 20 08

NUNO - 761 20 20 13

SARA - 761 20 20 16

VANESSA - 761 20 20 18

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