Inédito. Concorrentes planeiam viagem de ajuda humanitária para o pós Big Brother Verão

No Big Brother Verão, os concorrentes estão a planear ir fazer uma viagem de ajuda humanitária até São Tomé e Principe quando saírem da casa mais vigiada do país. A anfitriã da viagem é Vanessa que tem uma associação voltada para o voluntariado no Equador.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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