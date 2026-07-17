Inédito. Concorrentes planeiam viagem de ajuda humanitária para o pós Big Brother Verão

No Big Brother Verão, os concorrentes estão a planear ir fazer uma viagem de ajuda humanitária até São Tomé e Principe quando saírem da casa mais vigiada do país. A anfitriã da viagem é Vanessa que tem uma associação voltada para o voluntariado no Equador.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 14
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16