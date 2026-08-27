Inédito. João Ventura dá uma aula de história do Big Brother Verão e não faltou sarcasmo

No Big Brother Verão, João Ventura interpreta um professor de história e dá uma aula histórica de milhões. O concorrente relembra alguns momentos que se passaram na casa e compara-os à história dos nossos antepassados. Veja tudo.

Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



NUNO – 761 20 20 13

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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