Inédito. Tatiana tenta apoiar-se no maior antagonista pós discussão com Sara

No Big Brother Verão, depois da discussão, Sara chama Tatiana para junto do grupo de forma a que a concorrente não volte a acusar os colegas de a colocarem de parte. Tatiana provoca a concorrente com um "teatro" e escolhe Afonso como para lhe dar "colo".
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18