Inês Vilhalva recorda palavras da médica do pai: «Ele não iria sobreviver àquele internamento»

No «Dois às 10», Inês Vilhalva, ex-concorrente do Big Brother, partilha a dor da perda recente do seu pai. Uma semana após a sua saída do reality show, Inês enfrentou o desafio de lidar com a doença do pai, José, que escondeu de todos que lutava contra um cancro no pulmão. José só revelou a doença à filha após esta ter saído do programa. A ex-concorrente partilha a sua experiência, revelando que o pai apoiou a sua entrada no Big Brother e que ela só soube da gravidade da situação após ter saído do programa, sentindo-se aliviada por ter tido a oportunidade de se despedir do pai. Saiba mais em TVI Player