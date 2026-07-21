Inesperado! Íris confessa sentimentos por Afonso e ele diz ter medo de a magoar

No Big Brother Verão, Íris confessa a Afonso que entregou demasiado de si às pessoas que não estava à espera e Afonso pergunta se “sobre nós os dois”. Íris responde que não estava preparada emocionalmente para isso e Afonso diz que não gosta de pensar nestas coisas pois qualquer coisa que faça pode parecer que está a forçar. No Quarto, Boris e Nuno picam Sara sobre como e onde é que ela vai dormir. Ana Luísa que gostou de ver “o mel” entre Íris e Afonso. Na Cerca, Íris assume que está demasiado confortável ao lado de Afonso que lhe diz que gosta muito dela. No Confessionário, Afonso admite que tem medo de misturar sentimentos e de se magoar bem como de magoar a Íris.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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