VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Inesperado: Não vai acreditar como foi o despertar da equipa azul

No Big Brother Verão, a equipa azul acordou em festa.

O despertar ficou marcado por um momento de boa disposição. As concorrentes da equipa azul fizeram um animado grito de guerra e correram em direção à piscina, onde mergulharam em conjunto.

Entre risos e muita energia, as concorrentes aproveitaram ainda para deixar uma mensagem de agradecimento à antiga capitã, Diana Lopes, num gesto que não passou despercebido.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui.

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

03:33

Imperdível: Nuno e Sara em provocações na cama antes de ir dormir

09:28
03:33

Dos ciúmes aos sentimentos, passando pela dança sensual: Sara e Nuno cada vez mais próximos

09:17
01:25

Inédito: Antes de entrarem na casa, Bernardina e Diana tomaram posições. Será que as cumpriram?

08:49
02:46

Gritos e acusações: Tensão explode entre Mariana Sá e Tatiana num grande conflito

08:47
04:16

Marta Cardoso interrompe emissão por causa de Sara e Nuno. Ele confessa: «É raro eu sentir isto»

08:45
04:35

Guerra aberta? Concorrentes escondem comida uns dos outros e o caos instala-se

08:41
Mais Vídeos

Mais Vistos

01:13

O momento que todos falam: Nuno sofre incidente e corre para o confessionário com a cara em sangue

Há 3h e 23min
03:00

Última Hora: Dois residentes abandonam a casa do Big Brother Verão

Ontem às 22:43

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Ontem às 16:31

Uma casinha e um escorrega: Marco Costa mostra quarto de sonho da filha e não esquece Carolina Pinto

Ontem às 11:12

Separada de Dylan? De mala feita, Inês sai de casa: «E eu a pensar dar-lhe uma segunda oportunidade»

Ontem às 14:56
Ver Mais

Notícias

Novidade a caminho? Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática: «Nunca imaginámos»

Há 35 min

Rita Almeida faz revelação bombástica: «Namoro (...) Sem traições e sem peças de teatro»

Há 36 min

Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita»

Há 1h e 4min

Polémica do avião deixa concorrentes em risco? Boris e Joana "afundam" no ranking de Popularidade

Ontem às 18:07

Sónia Jesus partilha fotos ao lado dos filhos e deixa fãs em choque: «Estão tão crescidos»

Ontem às 16:54
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Novidade a caminho? Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática: «Nunca imaginámos»

Há 35 min

Rita Almeida faz revelação bombástica: «Namoro (...) Sem traições e sem peças de teatro»

Há 36 min

Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita»

Há 1h e 4min

Sónia Jesus partilha fotos ao lado dos filhos e deixa fãs em choque: «Estão tão crescidos»

Ontem às 16:54

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Ontem às 16:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro publica (rara) foto da irmã... e anuncia: "Vai casar-se"

Há 38 min

O reality mudou-lhe a vida. Ex-concorrente do Big Brother compra dois carros de luxo no espaço de seis meses

Há 2h e 22min

Em biquíni e com homem especial: entre nas férias de sonho de Sónia Jesus!

29 jul, 16:19

Diana Lopes faz revelação sobre o filho que envolve Eva Pais, Diogo Maia e Ariana Miranda

29 jul, 16:05

Surpresa: Bernardina Brito e Diana Lopes no "Big Brother Verão"!

29 jul, 10:38
Ver Mais Outros Sites