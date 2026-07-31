Inesperado: Não vai acreditar como foi o despertar da equipa azul

No Big Brother Verão, a equipa azul acordou em festa.
O despertar ficou marcado por um momento de boa disposição. As concorrentes da equipa azul fizeram um animado grito de guerra e correram em direção à piscina, onde mergulharam em conjunto.
Entre risos e muita energia, as concorrentes aproveitaram ainda para deixar uma mensagem de agradecimento à antiga capitã, Diana Lopes, num gesto que não passou despercebido.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18