Inesperado: Não vai acreditar como foi o despertar da equipa azul

No Big Brother Verão, a equipa azul acordou em festa.

O despertar ficou marcado por um momento de boa disposição. As concorrentes da equipa azul fizeram um animado grito de guerra e correram em direção à piscina, onde mergulharam em conjunto.

Entre risos e muita energia, as concorrentes aproveitaram ainda para deixar uma mensagem de agradecimento à antiga capitã, Diana Lopes, num gesto que não passou despercebido.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

ANA LUÍSA – 761 20 20 02

JOANA - 761 20 20 06

NUNO – 761 20 20 13

TATIANA – 761 20 20 17

VANESSA – 761 20 20 18

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