Insólito! Boris esquece-se das câmaras e fica nu na Casa da Avó. Veja as imagens

Joana foi a primeira a receber Boris na Casa da Avó e não escondeu o entusiasmo com a chegada do concorrente. Já no interior da casa, Boris revelou que a prioridade era tomar um banho para evitar ficar doente.

Enquanto Joana explorava o espaço, acabou por mostrar o seu desagrado com as condições da Casa da Avó. Pouco depois, Mariana Salgueiro juntou-se ao grupo, conheceu melhor os colegas e fez uma revelação inesperada. A concorrente confessou que deixou de fumar há 19 meses para conseguir entrar no programa. «Está a dar tudo», reagiu Boris, entre risos.

As críticas às condições da casa continuaram e Boris não poupou nas palavras. «Temos camas do tempo da pedra», atirou, em tom de brincadeira.

No final, o concorrente protagonizou um dos momentos mais caricatos da estreia da Casa da Avó. Boris contou que, depois de tomar banho, se esqueceu da presença das câmaras e acabou por sair completamente nu.