Intimidados? Luís Gonçalves entra no Big Brother All Stars e esta foi a reação de todos

Luís Gonçalves deu-se a conhecer ao público no Big Brother 2025. Ex-militar e atualmente personal trainer, entrou na casa com uma personalidade marcada pela disciplina, lealdade e por um forte sentido de justiça. Frontal e determinado, nunca teve receio de assumir posições ou defender aquilo em que acreditava, protagonizando alguns dos momentos de maior confronto da edição.
O percurso dentro da casa acabou por ser coroado com a vitória. Luís Gonçalves conquistou 57% dos votos do público e levou para casa o prémio de 100 mil euros, tornando-se no vencedor da edição.
Agora, regressa ao Big Brother All Stars com o estatuto de campeão e uma nova oportunidade para provar que a vitória não foi obra do acaso. Fiel à sua personalidade, promete não ficar calado, não fugir ao confronto e lutar até ao fim por aquilo que pode ser uma segunda vitória.