Íris acusa Joaquim de ter "dois pesos e duas medidas" e o caos instala-se

No Big Brother Verão, Joaquim questiona Tatiana sobre um ditado angolano e Íris diz que esse ditado também existe em Portugal. Íris afirma que Joaquim tem dois pesos e duas medidas pois quando é ela, Joaquim leva sempre a mal. Joaquim afirma que Íris nunca toma o seu partido, dando o exemplo da discussão que teve com Sara, por causa de um jogo de cartas. Íris diz que não partilha dos mesmos valores de Joaquim e os dois discutem. Miguel atira, “estou-me a c*gar para a vossa conversa”.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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