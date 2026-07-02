Íris escolhe João Ventura e Miguel para castigo e momento acaba por surpreender

Depois de ter sido nomeada diretamente pelo líder, Íris ganhou o direito de escolher João Ventura e Miguel para cumprirem o primeiro Castigo do Tubarão no Big Brother Verão.

Antes de iniciarem o desafio, João Ventura recordou, em tom de brincadeira, que foi o primeiro concorrente da Casa da Avó a tocar na água da piscina. Ao cumprimentar Miguel, aproveitou ainda para lançar uma provocação, afirmando que o colega "finalmente vai existir" para ele.

Enquanto decorria o castigo, Ana Luísa teve uma conversa com o filho, João Gomes. O concorrente incentivou a mãe a abrir-se mais aos restantes participantes, mas Ana Luísa explicou que se dá bem com todos, embora considere mais difícil destacar-se na Casa da Avó, onde, segundo disse, há concorrentes que "dão muito canal".

Já durante o desafio, João Ventura voltou a defender que os concorrentes da casa principal não fazem um verdadeiro esforço para conhecer os residentes da Casa da Avó. Miguel acabou por concordar com essa ideia e admitiu que, até ao momento, também não tinha feito muito para se aproximar dos colegas.

Antes do regresso de João Ventura à Casa da Avó, Ana Luísa fez uma previsão: acreditava que ele iria dizer que Miguel era "um querido". E foi exatamente isso que aconteceu, numa mudança de atitude que não passou despercebida. Veja o momento.

