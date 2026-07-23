Íris faz confissão sobre Afonso: «Posso ter uma pequenina crush»

No Diário do Big Brother Verão, depois do Especial, Íris conversa com Sara sobre as imagens vistas no Especial. Sara justifica que Nuno disse que parecia que Íris gosta mais de Afonso do que ela dele por demonstrar mais e, o Afonso ser mais retraído e fechado. Íris diz que com Afonso foi muito direta e por isso é que foi assunto e mostra-se envergonhada pôr os pais estarem a ver. Sara pede para a colega não pensar no exterior porque eles estão a ver a filha bem e irão compreender tudo. Sara diz que ninguém é cego e já toda a gente percebeu o que se passa entre eles. Íris assume não ter vindo para se apaixonar, mas Sara diz que ela não pode mandar no coração.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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