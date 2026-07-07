Íris vai contra Sara e defende Raquel: «Disse que não queria estar no meio de discussões, mas mete-se no meio delas»

No Big Brother Verão, Íris reage ao assunto do momento: o alegado triangulo amoroso que existe entre Nuno, Sara e Raquel. Na Gala, Íris defendeu a amiga e não deixou nada por dizer.
Um destes quatro concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
IRIS – 761 20 20 05
JOÃO GOMES – 761 20 20 07
PEDRO – 761 20 20 14
VANESSA – 761 20 20 18
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