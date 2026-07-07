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Irmã de Nuno declara-se em direto: «Ele é a melhor pessoa que eu conheço»

No Big Brother Verão, Nuno vai abrir o coração na Curva da Vida e contar a sua emocionante história de vida. O momento deixa qualquer um em lágrimas. Maria Botelho Moniz consola o concorrente e acaba também por se emocionar. Logo a seguir, a irmã do concorrente reage ao momento em lágrimas e declara-se em direto.

Um destes três concorrentes corre o risco de ser expulso ainda esta noite. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

IRIS – 761 20 20 05

JOÃO GOMES – 761 20 20 07                   

PEDRO – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão!

 

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