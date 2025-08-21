VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Isabela Cardinali acredita ter mudado estigma contra o circo com a sua participação no «Secret Story»

No «Dois às 10», Isabel Cardinali partilha como a sua passagem pelo Secret Story a fez sentir que contribuiu para mudar a perceção do circo em Portugal, desafiando preconceitos e estigmas antigos.

  • Hoje às 11:32
Catarina Miranda atira-se a Afonso mas volta a levar nega: «Não te estiques com essas palmadas»

Afonso Leitão dá cabo dos sonhos de Catarina Miranda: «Deves achar que chegas lá fora e dormes comigo»

Jéssica revela passado sombrio: «Não queria namorar comigo porque era gorda (...) Deixei de comer»

Viriato elogia Jéssica Vieira: «Bonita. Gosto muito da forma como te vestes»

Inédito. Viriato recorda gesto tocante que Maria João abreu teve cinco dias antes de morrer

Jéssica Vieira sobre concorrente que considera ser um 'homem incrível': «Super charmoso... É lindo»

