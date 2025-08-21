No «Dois às 10», Isabela Cardinali revisita o seu vídeo de apresentação do Secret Story 7 e não consegue esconder o choque com algumas cenas, revelando a sua reação inesperada e divertida.
Isabela Cardinali em choque com o seu vídeo de apresentação para o «Secret Story 7»
- Hoje às 11:21
Últimos vídeos
02:19
Isabela Cardinali em choque com o seu vídeo de apresentação para o «Secret Story 7»
Hoje às 11:21
03:41
Kina vence a prova do peixinho dourado e a reação é hilariante
Há 7 min
03:18
Catarina Miranda atira-se a Afonso mas volta a levar nega: «Não te estiques com essas palmadas»
Há 29 min
02:19
Afonso Leitão dá cabo dos sonhos de Catarina Miranda: «Deves achar que chegas lá fora e dormes comigo»
Há 45 min
02:50
Jéssica revela passado sombrio: «Não queria namorar comigo porque era gorda (...) Deixei de comer»
Há 1h e 5min
01:20
Viriato elogia Jéssica Vieira: «Bonita. Gosto muito da forma como te vestes»
Há 1h e 13min
03:52
Inédito. Viriato recorda gesto tocante que Maria João abreu teve cinco dias antes de morrer
Há 1h e 17min
01:53
Jéssica Vieira sobre concorrente que considera ser um 'homem incrível': «Super charmoso... É lindo»
Há 1h e 25min
01:25
As ordens são para cumprir. Big Brother manda os concorrentes ficarem congelados e as reações são hilariantes
Há 2h e 8min
04:21
A comida volta a ser tema. Bolachas "queimadas" dão que falar nas redes sociais
Há 2h e 17min
01:42
«Enquanto não te tocar na jiboia...»: Miranda apalpa Afonso por todo o lado
Há 2h e 27min
04:34
Isto só visto: Kina e Miranda perdidas de riso depois de 'esturricarem' as cookies do Big
Há 2h e 32min
17:16
Cookies BB! Kina e Miranda ensinam a fazer o lanche mais delicioso de sempre: siga a receita
Há 2h e 40min
04:34
Um verdadeiro filme romântico: Miranda conta a Afonso os planos que tem para o futuro «a dois»
Há 2h e 51min
01:06
«Ela aparecia-me à porta de casa...»: Afonso revela que foi 'perseguido' por ex-namorada
Há 3h e 1min
02:24
Ciumenta e controladora: Afonso expõe ex-namorada em conversa com Miranda: «E continuaste com ela?»
Há 3h e 12min
02:18
Jéssica reage às cenas de ciúmes de Miranda: «Eu não fiz nada, e sei bem o que quero para mim»
Há 3h e 19min
01:59
Mais um truque milagroso: este é o insenso caseiro da Kina para atrair boas energias e «dinheirinho»
Há 3h e 23min
01:39
Jéssica lamenta ter dado a mão a Miranda: «Sou tão otária, tenho mesmo de aprender»
Hoje às 13:03
05:00
Num pranto e desesperada. Bruna chora compulsivamente e acusa pressão: «Não aguento»
Hoje às 12:30
01:00
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente
Hoje às 12:22
02:00
Mais um avião! Mensagem para Miranda deixa a concorrente histérica: e o Big intervém
Hoje às 12:18
01:06
Kina revela partida 'maldosa' que fez a Viriato: «E ele comeu!»
Hoje às 12:05
09:37
Joana Pinto entrou no «Secret Story» à procura de dinheiro e fama... Mas encontrou muito mais
Hoje às 11:55
03:21
A participação no «Secret Story» deixou três 'amarguras' em Diogo Luís... E uma delas envolve Cristina Ferreira
Hoje às 11:51
04:34
Diogo Luís participou no «Secret Story» para conhecer o pai. Saiba como se mantém a relação dos dois
Hoje às 11:49
00:37
«Não quero olhar para ele, depois diz que não joga comigo»: Jéssica implacável com o 'ex'
Hoje às 11:45
01:42
Jéssica magoada com Afonso: «Eu mandei boca para ela e ele roeu-se. Serviu-lhe a carapuça»
Hoje às 11:44
01:25
Jéssica é tema entre Afonso e Miranda: «A mãe dela deve adorar-te»
Hoje às 11:37
01:08
Tensão máxima: Jéssica e Miranda vão defrontar-se num derradeiro frente-a-frente de rivais
Hoje às 11:34
02:43
Isabela Cardinali apaixonou-se no «Secret Story» e chegou a estar casada, mas apenas por uma semana
Hoje às 11:33
02:28
Isabela Cardinali acredita ter mudado estigma contra o circo com a sua participação no «Secret Story»
Hoje às 11:32
01:27
Viriato ataca Miranda: «Não é a inveja que te torna igual a ela (Jéssica)»
Hoje às 11:28
02:58
«Acredita que não vais gostar que eu fale»: Jéssica ataca Afonso após provocações
Hoje às 11:23
02:58
Miranda passa-se com Jéssica: «Entre mim e o Afonso, não te metes»
Hoje às 11:23
02:26
Danças provocatórias e gritaria: novo bate-boca entre Afonso e Viriato deixa a casa num alvoroço
Hoje às 11:22
02:24
«Ela está a agredir-me»: Catarina Miranda provoca Jéssica e os ânimos exaltam-se
Hoje às 11:12
03:21
Não se largam: Jéssica e Afonso em nova picardia, mesmo nas barbas de Miranda
Hoje às 11:09
01:40
Soaram os alarmes na casa: e Miranda conquistou uma vantagem
Hoje às 11:04
03:27
Miranda incomodada com a entrada de Manuel Melo? A casa não tem dúvidas: «É o cerco a apertar...»
Hoje às 11:02
03:08
Castigo ou brincadeira? Manuel Melo esclarece por que deu «nomeação direta» a Miranda
Hoje às 10:35
01:02
Colar da vingança! Catarina Miranda começa a manhã a receber uma «nomeação direta»
Hoje às 10:27
01:02
Nomeação direta? Manuel Melo entra na casa para entregar presente (muito) envenenado
Hoje às 10:24
05:09
Intruso muito especial! Manuel Melo regressa à casa e concorrentes desfazem-se em lágrimas
Hoje às 10:24
01:53
Miranda 'obriga' Afonso a escolher entre ela e Jéssica e leva resposta inesperada: «Não esperes muito...»
Hoje às 09:21
02:17
«Não há mulher que ature um homem assim»: Kina dá conselhos matrimoniais a Viriato
Hoje às 09:08
01:33
Nem tudo são dramas e discussões. Concorrentes dão tudo na pista de dança: e Kina volta a ser a protagonista
Hoje às 09:05
02:23
Miranda furiosa com Afonso... e a culpa é de Jéssica: «Não metas o meu nome nisso»
Hoje às 08:57
02:48
Inês Morais não poupa Miranda: «Está a puxar o tema (aborto) para jogo. Devia falar com respeito»
Hoje às 08:48
04:07
Miranda volta a puxar o «aborto» e a casa vai abaixo: «Isto é grave, ela usa isto para se vitimizar»
Hoje às 08:43
02:27
Viriato Quintela justifica zangas com Ana Duarte: «Ela não me quis ouvir...»
Hoje às 08:37
03:30
Viriato e Ana cada vez mais distantes. Ânimos exaltam-se: «Vai dar uma volta»
Hoje às 08:32
02:31
Viriato ataca Ana Duarte forte e feio: «Caladinha és mais inteligente»
Hoje às 08:29
01:05
Miranda encosta Afonso à parede: «Eras capaz de me trair?»
Hoje às 08:15
04:44
«Não quero estar em jogo de casal»: Afonso expõe conversa com Maria Botelho Moniz a Miranda
Hoje às 08:05
01:10
Após Afonso ceder moeda a concorrente... será que é desta que ganha um passaporte para a Final?
Ontem às 22:53
03:11
Num ato surpreendente, Afonso Leitão interfere no "destino" de outra concorrente ao ceder-lhe moeda
Ontem às 22:51
01:12
«Está apaixonado por Miranda?»: Esta foi a derradeira resposta de Afonso que o deixou de sorriso nos lábios
Ontem às 22:46
01:41
Agora que Afonso sabe que Miranda está apaixonada por si... será que algo irá mudar? Eis a resposta
Ontem às 22:41
02:15
A meio da tensão instalada na casa, Viriato manda recado em direto para os apoiantes de Miranda
Ontem às 22:35
01:55
A derradeira resposta: Afonso Leitão está disposto a passar por cima do grupo para chegar até ao fim?
Ontem às 22:27