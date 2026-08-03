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«Isto aqui está pesado»: Tatiana toma banho de sal após dinâmica

No Big Brother Verão, as emoções continuam ao rubro.

Depois de uma dinâmica intensa dentro da casa, Tatiana protagonizou um momento insólito que rapidamente chamou a atenção dos colegas e dos telespectadores: tomou um banho de sal. 

Recorde o que aconteceu na gala:

A noite deste domingo, dia 2 de agosto, ficou marcada por mais uma gala intensa. A equipa vermelha venceu as provas da semana, e a equipa azul escolheu Mariana Sá para receber a nomeação direta.

Raquel e Sara protagonizaram um confronto em direto, depois de Raquel explicar comentários feitos sobre a colega, e Sara recebeu um forte aplauso do público. Joana leu, em lágrimas, uma mensagem do namorado sobre as polémicas com Boris, e João Ventura viveu momento semelhante ao ouvir uma mensagem do irmão.

Houve ainda novos poderes em jogo: Raquel ficou com a possibilidade de eliminar dois votos das nomeações e Nuno recebeu a missão de estar 24 horas inseparável de Raquel, valendo cinco mil euros para o prémio final.

A Curva da Vida de Boris foi um dos momentos mais fortes da noite, e a expulsão acabou por recair sobre Joana, deixando o amigo inconsolável. Miguel foi eleito o novo líder e nomeou diretamente Ana Luísa, enquanto Sara conquistou o poder da troca, que promete usar já na noite de segunda-feira, no Especial.

Acompanhe tudo ao minuto aqui

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