«Isto é mesmo uma casa de loucos»: Ana Luísa acaba em lágrimas, exausta e responde a Sara com farpa

No Big Brother Verão, Ana Luísa mostra-se exausta com as confusões e discussões que existem e confessa não estar capaz de continuar em prova com os colegas. Em lágrimas, a concorrente acaba por desabafar com Tatiana. Ao voltar ao jardim, Ventura questiona se Ana esteve a chorar, ela atira, «não, que parvo!». Sara questiona se Ana não vai ajudar na prova e Ana atira que ela e Tatiana estão na «reforma». Em resposta, Sara diz que está na «pré-escolar».
Quatro concorrentes ficaram nomeados, nesta que já é a reta final do jogo. Vote para salvar o seu favorito na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
NUNO – 761 20 20 13
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18