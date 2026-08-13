«Isto é que é um jogador low cost»: Ventura arrasa postura de Miguel no jogo

No Big Brother Verão, João Ventura e Tatiana criticam a postura de Miguel durante a prova.
Os dois acreditam que o concorrente está a tentar destabilizar os colegas e perturbar a dinâmica. Tatiana revela ainda que o confrontou, mas garante que Miguel não conseguiu justificar a atitude.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
AFONSO – 761 20 20 01
MIGUEL – 761 20 20 12
SARA – 761 20 20 16
TATIANA – 761 20 20 17