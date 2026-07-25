Iury Mellany com Daniel Monteiro! Estão revelados os primeiros detalhes da despedida de solteira

No Em Família, Iury Mellany e Sandrina Pratas estiveram em estúdio para partilhar alguns conselhos amorosos. Os apresentadores Idevor Mendonça e Mónica Jardim não perderam a oportunidade de saber todos os detalhes do casamento de Iury com Daniel Monteiro, a acontecer já em setembro. As duas ex-concorrentes do Big Brother 2020 falaram ainda da despedida de solteira.