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Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10

No Em Família, Iury Mellany e Sandrina Pratas estiveram em estúdio para partilhar alguns conselhos amorosos. As duas ex-concorrentes do Big Brother 2020 falaram do fim do namoro de Norberto e Catarina e Iury contou que conheceu ambos nos preparativos do seu casamento com Daniel Monteiro.

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