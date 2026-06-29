Já há conflitos na Casa da Avó: Tatiana gera tensão ao impedir conversa

A Voz questionou Tatiana sobre a razão pela qual terá pedido a Joana para não trazer outros realities para dentro da casa. A concorrente explicou que não faz sentido trazer histórias que não pertencem ao grupo e defendeu que os concorrentes devem concentrar-se em construir a sua própria narrativa no jogo.

Joana reagiu às palavras de Tatiana e garantiu que não levou a mal o comentário, afirmando que a situação lhe “passou ao lado”. Ainda assim, acabou por elogiar a colega, dizendo que, na sua opinião, falou bem, “que nem a Presidente da República”.

No final da Cadeira Quente, Tatiana comentou que o ambiente dentro da casa ficou mais intenso. Boris concordou e considerou que a concorrente acabou por agitar as águas no jogo.