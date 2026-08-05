«Já tenho as ideias organizadas»: Maria Botelho Moniz conversa com Raquel sobre os últimos acontecimentos

No Big Brother Verão, após os momentos de grande fragilidade vividos nos últimos dias, Maria Botelho Moniz aproveitou um momento de conversa com Raquel para perceber como a concorrente se sentia depois do últimos dias.

Mais tranquila, Raquel garantiu à apresentadora que já se encontra emocionalmente mais estável, revelando que conseguiu reorganizar os pensamentos e encarar a situação de outra forma.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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