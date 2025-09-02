Jandira Dias separou-se do pai dos filhos: «Controlava até a água que eu bebia»

No «Dois às 10», Jandira Dias abriu o coração sobre a separação do pai dos filhos e recordou a relação marcada por controlo e manipulação. A ex-concorrente do «Triângulo» confessou que chegou a viver momentos de violência psicológica e que até gestos simples, como beber água, eram vigiados. Hoje, Jandira fala da luta pela guarda dos filhos e da forma como está a reconstruir a sua vida.