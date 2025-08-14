No «Dois às 10», Francisco Vale revela tudo sobre o fim da relação com Jéssica Galhofas. Depois de se terem conhecido no «Big Brother 2023» e de viverem uma relação intensa dentro e fora da casa, o casal decidiu seguir caminhos separados ao fim de um ano. O término não foi fácil, mas Francisco escolheu focar-se no seu bem-estar e embarcou numa verdadeira transformação pessoal. Hoje, mais confiante e na melhor forma física de sempre, o ex-concorrente fala abertamente sobre os desafios da separação, a pressão de viver um amor sob os olhos do público e a forma como o ginásio se tornou o seu escape emocional.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Jéssica Galhofas tem um novo namorado? Francisco Vale reage: «Não me faz diferença nenhuma»
- Joana Lopes
- Hoje às 11:46
Últimos vídeos
Últimos vídeos
00:41
Jéssica Galhofas tem um novo namorado? Francisco Vale reage: «Não me faz diferença nenhuma»
Hoje às 11:46
05:11
Kina vence prova e ganha vantagem no jogo
Há 28 min
12:20
Bruna não esconde a emoção: «Vou estar muito grata ao Big»
Há 29 min
07:06
«Os meus pais venderam tudo (…) para eu seguir o meu sonho»: O início do sonho de Ana Duarte
Há 43 min
06:47
Foi assim que tudo começou... E o que Viriato Quintela confessou vai surpreender
Há 47 min
06:19
Bruna faz confissão tocante: «São esses pormenores que me dão força»
Há 59 min
07:44
Insólito! «Recebi uma proposta de um casal…»: Ana Duarte conta situação mais estranha que lhe aconteceu como artista
Há 1h e 9min
08:56
Memória Curta? Ana Duarte relembra lealdade a Miranda: «Fui eu e a Bruna que te defendemos»
Há 1h e 42min
08:50
Tensão na casa! Ana Duarte explode com Miranda: «Como é que eu posso discutir com uma chavala de 26 anos?»
Há 1h e 54min
07:36
«Os fidalgos comem aquilo que lhes apetece»: Jéssica Vieira dispara contra Miranda e Afonso
Há 2h e 5min
09:49
Num dia odeiam-se, no outro não se largam. Hoje é só brincadeiras entre Afonso e Catarina Miranda
Há 3h e 35min
04:36
Polémico nas redes sociais: Catarina Miranda é chef de cozinha mas brinda os colegas com massa, salsichas e ovo
Há 3h e 47min
03:25
Jéssica reclama de comentários de Catarina Miranda: «Está-me sempre a criticar pela forma como me arranjo»
Hoje às 13:22
03:58
Jéssica chora ao recordar ex-namorado. Catarina Miranda faz caretas, mas Afonso ouve com atenção
Hoje às 12:50
01:44
Ana recorda polémico divórico de Ricardinho: «Ouvi muitas vezes dizer que ninguém me ia pegar por ter uma filha»
Hoje às 12:43
02:10
Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»
Hoje às 12:18
02:10
Jéssica confrontada a falar sobre traição. Catarina Miranda olha para Afonso e a cara de ambos diz tudo
Hoje às 12:15
01:11
Ana Duarte recorda grande amor: «Ainda hoje...»
Hoje às 12:06
01:40
Jéssica e Catarina Miranda partilham dor e emoção. Ambas já interromperam uma gravidez
Hoje às 12:04
05:39
Francisco Vale ouve em direto declarações de Jéssica Galhofas e reage: «Não foi o que aconteceu»
Hoje às 11:56
20:49
Francisco Vale revela finalmente os motivos por trás do fim do namoro com Jéssica Galhofas — Veja a conversa completa
Hoje às 11:53
00:35
Francisco Vale «confronta» Cristina Ferreira: «Nunca me agradeceu»
Hoje às 11:48
00:35
Francisco Vale é o responsável por Cristina Ferreira e João Monteiro estarem juntos? Apresentadora reage: «Vou pensar em ti para padrinho»
Hoje às 11:48
02:26
Francisco Vale sobre Jéssica Galhofas: «Nunca vou conseguir apagar a Jéssica da minha vida»
Hoje às 11:38
03:38
Francisco Vale recorda os últimos tempos de namoro com Jéssica Galhofas: «Esteve a viver como se fosse minha colega de quarto»
Hoje às 11:35
03:38
Francisco Vale recorda o fim do namoro com Jéssica Galhofas: «Percebi o que ela tinha feito e confrontei-a»
Hoje às 11:35
01:11
Francisco Vale faz confissão sobre a relação com Jéssica Galhofas: «Nunca senti isso»
Hoje às 11:30
01:55
Francisco Vale sobre o fim da relação com Jéssica Galhofas: «Foi uma das razões»
Hoje às 11:26
01:55
Francisco Vale sobre Jéssica Galhofas: «Sentiu que já não tinha que correr atrás»
Hoje às 11:26
01:55
Francisco Vale sobre a relação com Jéssica Galhofas: «Ela sentiu essa diferença em mim»
Hoje às 11:25
01:36
Guerra de leoas pela manhã. Jéssica e Catarina Miranda já nem se podem ver
Hoje às 10:56
08:03
Nem de manhã há paz. Viriato vai contra Catarina Miranda: «Lava a boca»
Hoje às 10:29
08:03
Prova das melancias gera confusão na casa! Viriato ao rubro contra Afonso: «A tua era mais pequena»
Hoje às 10:28
01:38
Kina e Catarina Miranda 'brigam' por um lugar na surpresa do Big: «Eu cheguei primeiro»
Hoje às 10:19
02:42
Catarina Miranda faz promessa marota a Afonso Leitão: «Há festa todas as noites»
Hoje às 01:48
01:22
À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»
Hoje às 01:39
01:22
As verdades magoam. Ana berra que Afonso não quer nada com Catarina Miranda e esta fica em lágrimas
Hoje às 01:18
01:07
Fábio Paim chora ao declarar-se a Jéssica: «Afonso, perdeste... És uma mulher especial»
Hoje às 01:08
02:41
Duas mulheres, um homem. Jéssica vai com tudo contra Catarina Miranda: «Eu fui namorada, tu és alucinada»
Hoje às 01:00
02:36
Catarina Miranda vê futuro com Afonso e revela: «Óbvio que estamos interessados um no outro e lá fora...»
Hoje às 00:59
04:14
Queda de toalha e troca de risos cúmplices gera clima entre os ex's Jéssica e Afonso
Hoje às 00:45
03:36
Esta forma de meter loiça na máquina gera controvérsia. Nunca antes visto
Hoje às 00:27
03:22
Viriato não poupa nas palavras contra Miranda: «Pessoas como tu na nossa sociedade não têm lugar»
Hoje às 00:13
03:22
Viriato denuncia Catarina Miranda: «Tem vergonha na cara de seres cozinheira e...»
Hoje às 00:09
05:36
Jéssica tem a certeza do motivo pelo qual Catarina Miranda tem ciúmes: «Olha para mim como a ameaça da ex-namorada»
Ontem às 23:00
01:19
«Mete a loiça num sítio que eu cá sei»: Bruna perde a cabeça com Afonso Leitão
Ontem às 22:45
01:08
Afonso perde a cabeça com Miranda e eleva a voz: «Odeio quando fazes essa porcaria»
Ontem às 22:40
01:49
Viriato ganha acesso aos códigos para ganhar o Passaporte para a final. Será que conseguiu?
Ontem às 22:17
01:49
Afonso em lágrimas por causa de Jéssica?: «As minhas atitudes podem não demonstrar, mas quero que ela seja feliz»
Ontem às 22:11
00:48
Novo bate-boca entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda: «Puxa a cassete atrás»
Ontem às 22:08
04:39
Afonso Leitão cansado do 'triângulo amoroso': «Custa-me, porque a Jéssica não me é indiferente»
Ontem às 22:08
06:50
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «É melhor o Afonso ficar calado porque não vai ser bom para ela»
Ontem às 22:04
05:55
Mais um pontapé polémico no Big Brother Verão: entre gritos e insultos, há quem fale em «agressão»
Ontem às 21:58
06:22
Catarina Miranda faz as malas e Jéssica reage: «Ela não quer disistir, é uma chamada de atenção»
Ontem às 21:56
04:58
Jéssica revolta-se com Miranda por causa de Afonso: «Tu não serviste de colchão!»
Ontem às 21:51
04:58
Jéssica insulta Miranda: «Tu és a alucinada que acha que é namorada, tóxica, desesperada»
Ontem às 21:50
01:27
Viriato Quintela está apaixonado por Ana Duarte? Concorrentes lançam teoria: «Qualquer dia, com as luzes apagadas...»
Ontem às 21:22
01:16
Conversa franca de Jéssica e Afonso acaba com risos e picardias: «Estou fartinha de olhar para ti»
Ontem às 20:51
01:10
Jéssica Vieira revela a Afonso: «Rogo-te pragas!»
Ontem às 20:38
05:47
Jéssica Vieira abre o coração a Afonso: «Ver o que não quero, magoa-me. Desiludiste-me»
Ontem às 20:33
04:14
Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm conversa profunda: «O meu calcanhar de Aquiles és tu»
Ontem às 20:30