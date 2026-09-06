Jéssica Maria entra no Big Brother All Stars e revela porque esteve 11 anos afastada da televisão

Jéssica Maria deu-se a conhecer ao público com apenas 19 anos, quando entrou na Casa dos Segredos 3. A personalidade e a forma como viveu a experiência rapidamente conquistaram os espectadores, tornando-a numa das figuras que ficaram na memória daquela edição.

Mais de uma década depois da sua estreia na televisão, Jéssica Maria está de regresso ao universo dos reality shows. Mais madura, confiante e determinada, volta a enfrentar o desafio de viver numa casa sob constante exposição, sem perder a inocência que sempre marcou a sua personalidade.

No Big Brother All Stars, Jéssica Maria quer escrever uma história diferente e aproveitar esta nova oportunidade para provar o seu valor. Desta vez, entra com um objetivo bem definido: chegar ao fim e conquistar a vitória.