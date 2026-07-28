Joana admite erro nas nomeações e Sara responde às acusações sobre os boatos

Sara conversa com Joana sobre o alegado interesse desta em Nuno. A líder admite que, em alguns momentos, Joana parece insegura em relação à sua relação, mas a concorrente garante que isso não corresponde à verdade e explica que abordou o tema apenas para deixar claro que não existe qualquer envolvimento entre ambos. No Confessionário, Joana reconhece apenas ter errado por não ter falado com Nuno antes de o nomear.
Mais tarde, Sara desabafa com Mariana sobre as acusações de que foi responsável pelos boatos. Mariana esclarece que, quando falou do assunto, se referia a Sara, Tatiana e Joaquim. Sara recorda ainda que Miguel já se referiu aos três como se fossem um grupo, algo com que não concorda, garantindo que entrou sozinha na experiência e que pretende continuar a jogar sozinha. Mariana admite sentir pena de ver Tatiana cada vez mais isolada na Casa da Avó.