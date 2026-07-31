Joana admite ter-se afastado de Boris e Diana Lopes confronta:«Não estás aí com um ciumito agudo?»

No Big Brother Verão, Diana questiona Joana sobre o seu estado de espírito e a concorrente admite estar a "repensar a história", embora tente não pensar muito no assunto. Joana confessa sentir ciúmes das novas ligações de amizade que Boris tem vindo a criar na casa. Diana contrapõe, dizendo não notar Boris próximo de ninguém em particular, mas reconhece que os dois têm assuntos pendentes para conversar. A concorrente nota ainda que Joana parece reativa e emotiva, como quem anda a guardar tudo para dentro, ao que Joana responde que está à espera de que "rebente uma bomba".
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA – 761 20 20 02
JOANA - 761 20 20 06
NUNO – 761 20 20 13
TATIANA – 761 20 20 17
VANESSA – 761 20 20 18