Joana e Ana Luísa têm acesso à casa principal mas Afonso fica de fora da equação. Veja a reação

No Big Brother Verão, Por votação do público, Joana e Ana Luísa passam a ter acesso à Casa Principal. Mal ouvem a notícia, as duas dirigem-se à Piscina e dar um forte mergulho. São chamadas ao Confessionário e mostram-se radiantes com o que aconteceu. Joana afirma mesmo que só agora é que sente que está no Big Brother. Depois, Joana diz que tem pena por Afonso continuar lá sozinho e fica triste por ele. A concorrente acaba por lhe dizer isso e a resposta do colega é “pena têm as galinhas”.
Já pode votar para salvar o seu favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:
ANA LUÍSA - 761 20 20 02
JOÃO VENTURA - 761 20 20 08
MARIANA SALGUEIRO - 761 20 20 11
SARA - 761 20 20 16
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