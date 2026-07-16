Joana e Boris abrem o coração sobre amizade que os une. E há algo que o incomoda

No Big Brother Verão, Joana e Boris protagonizam uma conversa emotiva sobre a relação que têm construído na Casa. Joana revela que as amigas sempre lhe disseram que, se entrasse um "homem mais velho" no jogo, ela iria dar-se bem com ele por lhe recordar o pai. Já Boris confessa que se contém em dar mais abraços e colo a Joana com receio da forma como isso poderia ser interpretado cá fora.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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