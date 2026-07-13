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Joana lança boato de que Pedro tem interesse em concorrente "comprometida" com outro jogador

Depois da Gala, Joana dá início à sua missão ao deixar Tatiana e João chocados com o boato criado. Boris comenta que a Casa da Avó original está quase toda reunida e “no comando”. Joana diz que a entrada da Ana Luísa "matou o game". Depois, Boris afirma que a noite não está perfeita por causa da nomeação direta de Nuno. Afonso explica a Joana que colocou a Sara na Casa da Avó para dar jogo a Íris. Mais tarde, Joana partilha o boato com Ana Luísa e pede-lhe sigilo.

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