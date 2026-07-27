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Joana rasga Tatiana: «Há atitudes que estão a começar a fazer com que ela se afogue»

No Big Brother Verão, Joana atribuiu a boia a Joana. A concorrente acredita que Tatiana se perdeu no jogo.

Recorde o que aconteceu na gala de ontem:

A noite deste domingo, 26 de julho, ficou marcada por mais uma gala repleta de decisões que voltaram a mexer com a dinâmica da casa. Joaquim e Íris foram expulsos, numa dupla expulsão que voltou a colocar todos os concorrentes em alerta, e Sara foi eleita a nova líder.

Ana Luísa abriu o coração na Curva da Vida, recordando momentos difíceis do seu passado, incluindo as dificuldades da infância e a experiência de viver o 11 de Setembro. O momento culminou com uma declaração emotiva do marido, em estúdio.

A gala ficou também marcada por vários confrontos entre concorrentes. Sara e Miguel trocaram acusações, com Sara a garantir que o colega aproveitou a sua sensibilidade para a atacar. Já a discussão entre Tatiana, Vanessa e João Ventura, “pegou fogo à casa”.

Durante a emissão, Boris foi aplaudido como líder da semana. Sara, enquanto líder, decidiu nomear Vanessa diretamente, que por sua vez atribuiu imunidade a Raquel.

Os boatos voltaram a invadir a casa e a Gala fechou em ambiente pesado.

Acompanhe tudo, ao minuto, aqui.

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