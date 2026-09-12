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Sobre este vídeo

Joana Sobral atira: «Ontem vi uma coisa muito feia, que eu não gostei»

No Big Brother Verão, Joana Sobral desabafa com Diogo Cunha sobre algo que não gostou de ver.

David Maurício, Diogo Cunha, Joana Sobral e Luís Gonçalves são os nomeados e estão agora dependentes dos votos dos espectadores para continuarem na competição.

A votação é para salvar, pelo que o concorrente com maior número de votos garante a permanência na Casa. Vote na APP Oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

DAVID MAURÍCIO – 761 20 20 04
DIOGO CUNHA – 761 20 20 05
JOANA SOBRAL - 761 20 20 12
LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 13

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  • Filipa Silva
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