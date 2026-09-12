No Big Brother All Stars, Joana Sobral confronta Teresa Silva com algo que viu e não gostou da sua parte.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Joana Sobral confronta Teresa Silva: «Mexeu mesmo comigo, era quase um complô»
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
10:36
Joana Sobral confronta Teresa Silva: «Mexeu mesmo comigo, era quase um complô»
Ontem às 16:38
05:47
Catarina Miranda faz revelações sobre as polémicas mensagens de Afonso Leitão: «Nem eu pensava que ele tinha esperteza para tanto»
Há 2h e 44min
09:52
Luís Gonçalves no limite com Francisco Monteiro: «Ele vai ver...»
Há 3h e 5min
08:55
Vera Cláudia rasga Francisco Monteiro: «Arma-se mesmo em vedeta»
Há 3h e 11min
10:50
Luís e Vera arrasam Catarina Miranda e David Diamond: «Querem andar a aparecer nas revistas»
Há 3h e 15min
08:31
Catarina Miranda revela conversa que teve com Francisco Monteiro antes de entrar
Há 3h e 23min
13:52
Catarina Miranda sem sucesso no jogo? «Não consigo criar dinâmicas aqui»
Há 3h e 30min
13:17
Sónia Jesus revoltada com decisão de Miguel Vicente: «Eu estou passada»
Ontem às 19:51
02:16
Quem vai sair no domingo? Saiba como está o gráfico
Ontem às 18:19
02:37
Sónia Jesus indignada com Miguel Vicente: «Por amor de Deus»
Ontem às 18:12
02:57
Vera Cláudia surpreende ao revelar interesse numa colega da casa: «Gosto da companhia dela»
Ontem às 18:11
03:38
Érica Silva e Jéssica em confronto: «Não vou falar hoje contigo»
Ontem às 18:07
04:22
Jéssica sobre Diogo Cunha: «Como é que vocês não veem maldade nisto!?»
Ontem às 18:03
03:25
Joana Sobral em lágrimas por causa de Teresa: «Ódio gratuito não gosto»
Ontem às 17:59
03:01
Érica Silva desaba em lágrimas durante o Especial por causa de Jéssica. Saiba o que aconteceu
Ontem às 17:51
01:48
Nuno Eiró em pleno direto: «Alguém que traga uma máscara de oxigénio, temo o pior»
Ontem às 17:48