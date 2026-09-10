No Big Brother All Stars, Catarina Miranda "vai para cima" de Joana Sobral e não deixa nada por dizer. O ambiente mantém-se tenso entre as duas.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Joana Sobral lança comentários irónicos a Catarina Miranda: «Obrigada rainha»
- Big Brother
-
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:39
Joana Sobral lança comentários irónicos a Catarina Miranda: «Obrigada rainha»
Há 56 min
05:40
«Eu sou uma lenda»: Catarina Miranda está imparável e faz uma análise detalhada sobre o seu percurso em realities
Há 45 min
03:55
As tréguas terminaram! Miguel Vicente vai contra Francisco Monteiro: «Devias ter vergonha na cara»
Há 57 min
08:36
«Tens tanta garganta (…) És sonsa»: Catarina Miranda perde a paciência com Joana Sobral
Há 1h e 2min
10:37
Depois de polémica, Helena Isabel explica comentário que fez sobre corpo de David Diamond
Há 1h e 9min
04:42
Catarina Miranda provoca Francisco Monteiro: «Cada vez o meu amor fica maior»
Há 1h e 40min
03:18
Jéssica admite ter ficado desconfortável com atitude de Pedro Fonseca. E este foi o motivo
Há 1h e 44min
01:58
Sem filtros! Jéssica admite: «Há pessoas que estou a começar a não gostar. E a Sónia…»
Há 1h e 48min
04:02
«És uma pessoa que sobressai sem falar»: Miguel tece forte elogio a Jéssica. E esta foi a reação da concorrente
Há 1h e 52min
03:57
Hilariante! Concorrentes desafiados a ignorar o óbvio no restaurante. E uma atitude de Luís deixa todos a rir
Há 1h e 55min
11:28
Helena Isabel implacável sobre Francisco Monteiro: «Tem que evoluir, tem de amadurecer»
Há 2h e 2min
03:36
No brunch do líder Francisco Monteiro é o foco da má língua. Descubra tudo o que os colegas pensam do seu jogo
Há 2h e 32min
07:37
Francisco Monteiro e Luís Gonçalves entram em conflito. Discussão escala como nunca com assuntos pré programa
Há 2h e 47min
04:10
Aos berros, Érica "perde a cabeça" com Miguel: «Acabou!»
Há 2h e 58min
03:01
Érica mostra-se revoltada com Miguel Vicente e desabafa com os maiores antagonistas do concorrente
Há 3h e 6min
06:28
Fora do Big Brother Verão, Boris acaba em lágrimas: «Ver que belisquei um bocadinho a minha família magoa-me»
Há 3h e 15min