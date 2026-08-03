No «Dois às 10», Joana emociona-se com mensagem da família e do namorado.
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Joana sobre o namorado: «Eu sabia que ia ter o apoio dele»
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Joana sobre o namorado: «Eu sabia que ia ter o apoio dele»
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