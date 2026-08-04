João arrasa Miguel e faz previsão polémica sobre a próxima expulsão

No Big Brother Verão, durante o despertar, João e Ana Luísa recordam os nomeados desta semana e a concorrente assume ser a própria ou Raquel a sair no proximo domingo.

Ana diz que Mariana não sai, mas João assume que Raquel tem mais jogo que Sá. Já no Jardim, Ana Luísa garante que Miguel não entregou a nomeação direta a João ou Tatiana por os considerar mais fortes, mas João garante não ter sido uma boa jogada da parte do Líder, porque Ana já foi muitas vezes a nomeações e voltou. O concorrente garante que o jogo do colega é desinteressante e Ana afirma que Mariana “dá muito mais sumo”.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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