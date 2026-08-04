João dá o braço a torcer e deixa confissão que pode mudar o jogo

No Big Brother Verão, após a conversa com Sara, João confidencia a Tatiana que a conversa foi boa e afirma que a colega foi madura em ter ido falar com ele.
Para João, os colegas vão ficar acesos caso os três se comecem a derem bem e Tatiana assume que só o facto de falarem já é um problema. João assume ficar feliz por ter dado dois passos atrás e perceber que errou e isso é um sinal de evolução.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16