João Moreira participou no «Secret Story 7» com o próprio irmão. Veja como está agora

No «Dois às 10», lembramos João Moreira, que participou no «Secret Story 7» ao lado do irmão Pedro Moreira. Hoje, revelamos como está e o que tem feito desde a sua passagem pelo programa.
- Hoje às 11:47
06:51
Hoje às 11:47
03:03
Catarina Miranda acusa Jéssica de a provocar durante a festa e Afonso garante: «Estás a ficar afetada»
Há 1h e 16min
03:51
Catarina Miranda não aguenta aproximação de Afonso e Jéssica e desabafa no confessionário- «Gostamos um do outro»
Há 1h e 19min
03:41
Um beijo de Afonso rouba um sorriso a Miranda «Estou a ver o fim a aproximar-se»
Há 1h e 29min
03:44
Catarina tenta falar a sós com Afonso, mas desafio com Jéssica muda os planos
Há 1h e 38min
05:11
Catarina recusa fazer o jantar e assume jogada estratégica após discussão com Jéssica
Há 1h e 45min
03:54
Catarina e Viriato em confronto aceso durante atividade: «Posso ir a nomeações com qualquer um»
Há 1h e 51min
02:32
Catarina e Afonso trocam provocações musicais durante a prova semanal
Há 2h e 18min
05:25
Catarina emociona-se em confronto com Afonso: «Sinto-me sozinha no jogo»
Há 2h e 30min
02:52
Kina ensina truque de culinária em direto. Veja aqui
Há 2h e 55min
02:05
Catarina Miranda continua num pranto e a culpa é de Jéssica e Afonso: «Nunca gostaste de mim»
Há 3h e 4min
03:44
Kina e Inês Morais partilham da mesma opinião: «O Afonso tem zero responsabilidade emocional»
Há 3h e 11min
10:39
Catarina Miranda como nunca a viu «Não estou a aguentar». Veja tudo
Há 3h e 13min
02:57
«Estou desconfortável» Miranda em lágrimas enquanto abre o coração a Afonso
Há 3h e 24min
01:28
Kina ensina a fazer bolo de laranja em direto: «É fácil»
Há 3h e 27min
02:20
Afonso sai em defesa de Jéssica e Miranda fica em lágrimas «Sinto-me ridícula»
Há 3h e 49min
10:24
Miranda declara-se a Afonso e toma decisão inesperada «Eu gosto mesmo de ti mas...»
Há 3h e 50min
Bernardina Brito mostra o resultado do primeiro procedimento estético aos 32 anos
Há 3h e 55min
02:35
Miranda confronta Afonso e deixa recado: «Não quero discutir isso à frente de todos»
Hoje às 17:08
04:50
«Não consegue distinguir a vida real do jogo»: Catarina enfrenta Jéssica e leva resposta
Hoje às 17:06
02:07
«Narcisista»: Viriato adjetiva o discurso de Miranda sobre o seu papel televisivo
Hoje às 17:01
05:24
Big Brother confronta os concorrentes com frases ditas pelos próprios «Não fui eu que disse isso»
Hoje às 16:43
02:29
Miranda sem papas na língua sobre massagem de Jéssica: «Estou desconfortável»
Hoje às 16:33
04:10
Mais cúmplices que nunca Jéssica e Afonso protagonizam luta de almofadas
Hoje às 16:29
05:01
Depois de Miranda, Afonso implora massagem a Jéssica
Hoje às 16:26
03:53
Jéssica intromete-se na massagem de Miranda a Afonso e a concorrente ignora-a
Hoje às 16:22
04:41
«Tu abusas de mim»: Miranda faz massagem a Afonso e aproveita para lhe fazer perguntas
Hoje às 15:54
00:12
A nova rotina noturna do filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata que o vai deixar derretido
Hoje às 15:30
01:14
Miranda questiona Afonso: «Porque é que me usaste?»
Hoje às 15:20
05:46
«Eu nunca me senti assim na vida»: Miranda desesperada por causa de Afonso
Hoje às 15:04
05:46
Desafio secreto traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»
Hoje às 15:01
01:18
Miranda manda farpas a Afonso: «Se as pessoas souberem pôr as outras no lugar delas...»
Hoje às 14:51
01:47
Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Porque é que a estavas a chamar? Ela quer provocar»
Hoje às 14:47
01:25
Miranda incomodada com Jéssica: «Não tenho culpa que a vossa relação tenha falhado»
Hoje às 14:44
05:12
Jéssica provoca Miranda com Afonso e a cara da concorrente é impagável: «Eu não falo sequer»
Hoje às 14:43
01:44
Revirar de olhos! Jéssica 'enjoada' a ouvir os planos a dois entre Miranda e Afonso
Hoje às 14:28
04:36
Catarina Miranda lança sério aviso para Afonso Leitão e Jéssica Vieira
Hoje às 12:48
04:31
«Pesquisei significado de perfeição e apareceu-me a tua cara»: Afonso Leitão vai mais longe na proximidade com Jéssica Vieira
Hoje às 12:30
04:31
Afonso Leitão enche Jéssica Vieira de elogios nas barbas de Catarina Miranda
Hoje às 12:29
02:56
«Tu não me podes ver bem com o Afonso»: Jéssica Vieira lança farpa direta a Catarina Miranda
Hoje às 11:48
08:58
Ainda se recorda da polémica Cristiana Dionísio do «Secret Story 5»? Veja como está agora
Hoje às 11:39
03:00
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
Hoje às 11:34
03:00
Afonso Leitão agarra-se a Catarina Miranda e ignora desafio com Jéssica Vieira
Hoje às 11:33
08:41
Este ex-concorrente do Secret Story é autarca há 11 anos. Ganhou as eleições depois de entrar no programa
Hoje às 11:30
06:18
Miranda aponta as ‘bisbilhoteiras’ da casa e afirma: «Eu não preciso de falar de vocês para aparecer»
Hoje às 11:28
01:24
Surpresa: Afonso Leitão surpreende Jéssica Vieira e escolhe dia carregado de significado
Hoje às 11:04
04:56
Luíza Abreu e João Moura Caetano vão mesmo casar. E já há anel de noivado
Hoje às 10:30
00:28
Radiante: O primeiro vídeo de Bruna Gomes na casa nova. E há detalhes...
Hoje às 10:25
03:03
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda
Hoje às 10:16
03:14
Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda
Hoje às 10:14
01:27
Catarina Miranda perde a cabeça com Afonso Leitão e Jéssica Vieira... e acaba por se declarar
Hoje às 09:59
01:14
Cúmplices, Jéssica e Afonso brincam à frente de todos. Eis a reação dos colegas
Hoje às 09:46
01:11
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente:«Tudo o que ela diz é à base de frases feitas»
Hoje às 09:39
01:05
Impagável. O olhar de Catarina Miranda ao ver Jéssica e Afonso juntos
Hoje às 09:30
02:36
Jéssica Vieira em desvantagem? Viriato Quintela diz que Catarina Miranda ganha todas as discussões
Hoje às 09:29
01:31
Catarina Miranda já pensa em filhos com Afonso: «Eu quero ter uma família olímpica de reality shows, os Miranda-Leitão»
Hoje às 09:27
02:01
Catarina Miranda lança ataque feroz a Jéssica Vieira: «Eu sou a mulher que nunca vais ser»
Hoje às 09:20
03:32
Ciúmes à vista! Miranda não esconde reação ao ver Jéssica e Afonso 'inseparáveis’
Hoje às 09:17
01:09
Catarina Miranda roída de ciúmes com aproximação de Jéssica Vieira e Afonso Leitão no desafio secreto
Hoje às 08:47
01:27
Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio: O ex-casal vai estar ' inseparável' durante 24H
Hoje às 08:43
02:24
Ex-namorados, Afonso Leitão e Jéssica Vieira tomam decisão que vai explodir a casa
Hoje às 08:39