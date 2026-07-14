João Ventura acusa colegas de serem fracos: «Não conseguem acompanhar»

No Big Brother Verão, o anfitrião reuniu os concorrentes da casa principal para uma nova dinâmica: quem levariam para uma ilha deserta? E quem nunca escolheriam para tal? Os concorrentes partilham as suas decisões e fazem alguns comentários uns sobre os outros. João Ventura fez duras críticas aos colegas, ao acusá-los de serem fracos no jogo, de não terem pedalada para si e de conseguir estar sozinho na casa e fazer o programa por si só.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

PEDRO – 761 20 20 14

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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