João Ventura acusa Joaquim de confundir traço de personalidade com doença: «Acho perigoso para quem vê»

Na Gala do Big Brother Verão, os concorrentes reagem a um bloco de imagens sobre uma discussão que aconteceu entre Joaquim e Vanessa e que acabou por contagiar mais colegas. João Ventura reagiu às imagens em direto e acusou o colega de confundir um traço de personalidade com uma doença.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09

NUNO – 761 20 20 13

RAQUEL – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

VANESSA – 761 20 20 18

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