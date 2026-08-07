João Ventura acusa Nuno: «Ele usa bastante a Sara»

No Big Brother Verão, nas costas de João Ventura e Ana Luísa, os concorrentes viram imagens em que os concorrentes rasgam alguns dos colegas. Logo a seguir, no Cubo, os dois concorrentes foram desafiados a comentar assuntos polémicos na sala. O que os dois concorrentes não sabem, é que os concorrentes estão a assistir a tudo na sala.
Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:
Afonso 761 20 20 01
Ana Luísa 761 20 20 02
Mariana Sá 761 20 20 10
Raquel 761 20 20 15
Sara 761 20 20 16