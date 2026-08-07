João Ventura acusa Nuno: «Ele usa bastante a Sara»

No Big Brother Verão, nas costas de João Ventura e Ana Luísa, os concorrentes viram imagens em que os concorrentes rasgam alguns dos colegas. Logo a seguir, no Cubo, os dois concorrentes foram desafiados a comentar assuntos polémicos na sala. O que os dois concorrentes não sabem, é que os concorrentes estão a assistir a tudo na sala.

Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Ana Luísa 761 20 20 02

Mariana Sá 761 20 20 10

Raquel 761 20 20 15

Sara 761 20 20 16

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