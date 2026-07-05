No Big Brother Verão, João Ventura conversa com Mariana Sá. O concorrente critica um colega de casa e mostra não ter dúvidas que será o primeiro expulso do programa: «Hoje vai no senhor do autocarro».
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João Ventura aponta o dedo a concorrente e atira: «Hoje vai no senhor do autocarro»
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