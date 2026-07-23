João Ventura arrasa estratégia de Sara e Joaquim: «Nível do pré-escolar»

Depois do pequeno-almoço, Raquel confessou a João Ventura que continua indecisa quanto ao concorrente que deverá escolher para o Castigo do Tubarão. A concorrente admitiu recear que Vanessa fique desconfortável caso opte por Tatiana.

Perante as dúvidas da colega, João foi direto na resposta e defendeu que, se Vanessa ficar incomodada, isso poderá até ser positivo para o jogo. Na opinião do concorrente, quem quer destacar-se no reality show tem de provocar reações e ganhar protagonismo.

Durante a conversa, Raquel e João aproveitaram ainda para criticar a forma como alguns colegas os têm caracterizado dentro da casa. João Ventura apontou o dedo à estratégia de Sara e Joaquim, considerando que ambos baseiam o jogo em constantes provocações aos restantes concorrentes.

Mais tarde, enquanto realizavam uma das provas, o tema voltou à conversa. Raquel afirmou que Joaquim tenta assumir, ao mesmo tempo, o papel de provocador e de vítima, enquanto João endureceu ainda mais o discurso, classificando esse tipo de atitude como sendo "ao nível do pré-escolar".