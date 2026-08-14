João Ventura arrasa Miguel: «Pobre, low-cost!»

No Big Brother Verão, na Cadeira da Acusação, João confronta Miguel, acusando-o de ter um jogo "low cost" e pouco elegante por ter posto em causa a prova semanal. Boris critica a atitude do colega e diz ter ficado triste; Afonso mostra-se desiludido. Miguel defende-se, garantindo que não agiu para se promover por estar nomeado, mas apenas para brincar e motivar os colegas na prova.

Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar no seu favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

AFONSO – 761 20 20 01

MIGUEL – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16

TATIANA – 761 20 20 17