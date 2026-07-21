VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

João Ventura assume: «Fui infantil ao pensar que era possível chegar com eles todos até ao final»

No Especial do Big Brother Verão, João Ventura assume que foi infantil ao pensar que poderia levar todos os colegas da casa da avó até ao fim.

Com o jogo a apertar cada vez mais, cada decisão ganha ainda mais peso. Cinco concorrentes enfrentam a votação para salvar e cabe aos telespectadores decidir quem merece continuar na aventura e lutar pela vitória. Pode votar na APP oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

JOAQUIM – 761 20 20 09
NUNO – 761 20 20 13
RAQUEL – 761 20 20 15
SARA – 761 20 20 16
VANESSA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo ao minuto aqui

  • Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:57

Afonso aconselha Boris sobre Ana Luísa: «Pede desculpa porque ela pensava que tu a protegias, magoa»

22:40
03:07

Boris conta a Nuno o que foi falado no cubo. E esta foi a reação do concorrente

22:31
04:52

Tatiana e Boris “metem os pontos nos is” e ele confessa: «Desceu bué no ranking»

22:26
01:25

Maria Botelho Moniz confronta grupo inicial da casa da avó: «Alguém quer assumir que este pacto terminou?»

22:19
04:10

À frente de Tatiana, Boris explica escolha. Ela reage: «Estava à espera de quem ia faltar com a palavra»

22:15
04:22

Antigos concorrentes da casa da avó veem imagens exclusivas: Veja as reações

22:10
Mais Vídeos

Mais Vistos

11:00

Nunca antes visto! 'Big' perde a cabeça e o inevitável acontece. As imagens vão surpreendê-lo

Há 3h e 22min

Acima dos 100 mil euros. Ex-concorrente de realtiy shows exibe Porsche de luxo

Hoje às 16:42

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Hoje às 17:44

Segundo filho nos planos? Maria Botelho Moniz fala sobre aumentar a família: «Conseguimos que se formassem embriões...»

Hoje às 12:33

O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»

Ontem às 21:36
Ver Mais

Notícias

Bernardo Sousa eternizou Bruna Gomes na sua pele. A tatuagem vai deixá-lo boquiaberto

Há 1h e 3min

Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

Hoje às 18:49

Novo casal à vista? Fãs do Big Brother Verão rendidos à cumplicidade de Nuno e Sara

Hoje às 18:39

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Hoje às 17:44

Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Hoje às 17:30
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Bernardo Sousa eternizou Bruna Gomes na sua pele. A tatuagem vai deixá-lo boquiaberto

Há 1h e 3min

Cristina Ferreira arrasa com a saia do momento. E pode ser sua por menos de 20 euros!

Hoje às 18:49

Venceu um Big Brother em Portugal e afastou-se da televisão. Agora surge com um físico impressionante

Hoje às 17:44

Novo namoro de Eva Pais debaixo de olho. Profissional garante que relação não vai durar: «Ela está confusa»

Hoje às 17:30

Após término polémico, Catarina Miranda continua a manter Afonso Leitão na sua vida. Este é o detalhe que não escapa

Hoje às 17:24
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

06:15

No colo de Joaquim, Sara arrasa os colegas da casa principal: «Até enjoa dormir lá»

Hoje às 13:24
06:19

Boris mostra-se preocupado com Raquel: «Tenho pena (...) fez-se um complô contra ela»

Hoje às 13:17
03:56

Atitude de Boris deixa Vanessa profundamente desiludida e a reação não se fez esperar

Hoje às 13:14

Novo casal no Big Brother Verão? Íris assume interesse por concorrente inesperado

Hoje às 12:26

Daniel Guerreiro faz revelação chocante sobre a relação com Soraia Moreira: «Não é a minha primeira opção»

Hoje às 11:51
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após perder a filha, ex-concorrente do "Big Brother" lamenta: "Nunca mais serei a mesma pessoa"

Há 3h e 15min

Tintim por tintim: Marta Cardoso esclarece tudo sobre trabalho fora da TV

Hoje às 12:11

Surpreendente! O novo e misterioso projeto de Alice Alves (que só chega em 2028)

Hoje às 11:28

Este é o (único) motivo pelo qual Diogo Alexandre não voltou a participar em reality shows!

Hoje às 10:51

Daniel Guerreiro fala sobre futuro com Soraia Moreira e revela: "Não é a primeira opção"

Hoje às 10:21
Ver Mais Outros Sites