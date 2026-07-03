João Ventura avisa Boris: «É só mel, tu és muito querido e eu tenho medo que te magoes»

No Big Brother Verão, João Ventura avisa Boris para ter cuidado com as aproximações aos colegas da casa principal, pois tem medo que ele se magoe.

Resumo do últimos acontecimentos:

A tensão voltou a subir no Big Brother Verão. Depois de João Ventura criticar duramente Mariana Salgueiro por um comportamento durante a festa, a concorrente ficou visivelmente magoada e acabou por desabafar com os colegas da casa principal.

A polémica instalou-se depois de João Ventura tecer duras críticas a Mariana Salgueiro, acusando a concorrente de ter "mostrado o rabo" durante a festa. As palavras do concorrente foram diretas e acabaram por deixar Mariana profundamente abalada.

Após a troca de farpas, Mariana Salgueiro não conseguiu esconder a revolta e procurou o apoio dos colegas da casa principal. Num momento marcado pela emoção, a concorrente desabafou sobre o sucedido e mostrou-se magoada com os comentários de João Ventura. Mariana chegou mesmo a ameaçar desistir do programa.

Estes são os primeiros concorrentes nomeados do Big Brother Verão. VOTE PARA SALVAR:

ANA LUÍSA - 761 20 20 02

DIEGO – 761 20 20 04

ÍRIS - 761 20 20 05

MIGUEL – 761 20 20 12

PEDRO – 761 20 20 14

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