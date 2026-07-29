VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

João Ventura chega ao limite e chora de desespero: «Não quero mais!»

No Big Brother Verão, João Ventura levanta-se e mostra-se fora de si com Tatiana e os ânimos estão muito elevados. Momentos mais tarde, o concorrente fica em lágrimas.

Ultimas horas tensas

O ambiente na casa do Big Brother Verão ficou em suspenso após a passagem de um novo avião. A mensagem, dirigida a Boris e Joana, apanhou todos de surpresa e rapidamente deu origem a várias interpretações, sem que os concorrentes conseguissem chegar a uma conclusão sobre o seu verdadeiro significado.

Na faixa era possível ler-se: "Boris+Jojaadn. Deixaste-nos cair. Enfim". A forma como a mensagem foi escrita aumentou a confusão e alimentou as dúvidas dos habitantes da casa, que passaram largos minutos a tentar perceber o que estaria por detrás da crítica.

Quem mais sentiu o impacto foi Boris. Bastante preocupado, o concorrente confessou recear que o avião estivesse relacionado com a imagem que tem transmitido no jogo e mostrou-se apreensivo com a reação da mulher ao que tem acontecido dentro da casa. O estado emocional foi tal que Boris chegou a admitir a possibilidade de abandonar o reality show.

Também Joana ficou visivelmente emocionada. A concorrente reconheceu que não conseguiu interpretar a mensagem e mostrou-se afetada com a incerteza em torno do seu conteúdo.

Veja aqui: Lágrimas, choque e dúvidas - Todas as reações ao avião para Boris e Joana

Sem qualquer esclarecimento sobre a origem do avião ou o significado da frase, o momento continuou a dominar as conversas entre os concorrentes, que permaneceram intrigados com aquela que foi uma das mensagens mais misteriosas desta edição do programa.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

02:34

Aconteceu. João Ventura e Tatiana fazem as pazes: «Juntos. Não separados»

22:41 Ontem
06:13

Tréguas? Após discussão acesa, Tatiana emociona-se e dirige-se a João Ventura

22:23 Ontem
06:49

Boris reage à "palmada" que deu a Joana. E mostra-se preocupado com a mulher

22:13 Ontem
03:35

Joana confessa que não se quer afastar de Boris: «Não me é indiferente...»

22:03 Ontem
03:43

Insólito: Boris mostra mais do que devia em banho de mangueira

21:21 Ontem
03:29

Choro compulsivo. Mariana Sá implora para ir ao confessionário

21:10 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Apaixonaram-se na TVI e estão juntos há 10 anos. Hoje esperam o primeiro filho: «O nosso amor cresceu»

Ontem às 10:27

Entrou no reality como capitã… mas cá fora há um homem que já conquistou o seu coração

Ontem às 16:15

Afinal, Joana tem ou não namorado fora da casa? Estas fotografias respondem a todas as dúvidas

Ontem às 16:50

Bernardina Brito sofreu das maiores transformações da história dos realities. E hoje está outra pessoa

28 jul, 15:19
03:29

Choro compulsivo. Mariana Sá implora para ir ao confessionário

Ontem às 21:10
Ver Mais

Notícias

Vem aí o novo reality-show da TVI: Isto é tudo o que já se sabe

Ontem às 19:12

Afinal, Joana tem ou não namorado fora da casa? Estas fotografias respondem a todas as dúvidas

Ontem às 16:50

Entrou no reality como capitã… mas cá fora há um homem que já conquistou o seu coração

Ontem às 16:15

Apaixonaram-se na TVI e estão juntos há 10 anos. Hoje esperam o primeiro filho: «O nosso amor cresceu»

Ontem às 10:27

Herói fora das câmaras! Telmo Ferreira arrisca a vida no combate aos incêndios

28 jul, 22:05
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Afinal, Joana tem ou não namorado fora da casa? Estas fotografias respondem a todas as dúvidas

Ontem às 16:50

Imperdível: Descobrimos o homem de quem Joana tanto fala. E temos imagens para mostrar

Ontem às 16:47

Entrou no reality como capitã… mas cá fora há um homem que já conquistou o seu coração

Ontem às 16:15

Bomba: Diana Lopes aquece as redes sociais e mostra-se mais sensual do que nunca

Ontem às 15:54

Apaixonaram-se na TVI e estão juntos há 10 anos. Hoje esperam o primeiro filho: «O nosso amor cresceu»

Ontem às 10:27
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em biquíni e com homem especial: entre nas férias de sonho de Sónia Jesus!

Ontem às 16:19

Diana Lopes faz revelação sobre o filho que envolve Eva Pais, Diogo Maia e Ariana Miranda

Ontem às 16:05

Surpresa: Bernardina Brito e Diana Lopes no "Big Brother Verão"!

Ontem às 10:38

Marcia Soares faz partilha e avisa: "Poderá ser um bocadinho polémica"

Ontem às 10:03

Foto rara: mãe de Cristina Ferreira tem gesto único com João Monteiro!

Ontem às 09:45
Ver Mais Outros Sites